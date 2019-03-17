- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة برنامج "الزمن الجميل" تحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة عمل برنامج "الزمن الجميل" والمذاع على قناة أبو ظبى، بعيد ميلاد الفنان التونسى صابر الرباعى، وأحضروا "كعكة" كبيرة له، ومطبوع عليها صورته لتهنئته بعيد ميلاده.
وقدم الرباعى الشكر لفريق عمل البرنامج على مفاجأته، وغرد عبر تويتر :" شكراً من القلب لأسرة وفريق عمل برنامج الزمن الجميل علي الاحتفال بعيد ميلادي بأبوظبي".
صابر الرباعى
عيد ميلاد الفنان صابر الرباعى
ويحتفل الفنان التونسى، بعيد ميلاده 13 مارس من كل عام، وكان الفنان صابر الرباعي، قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أين أذهب"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، فبراير الماضى، والأغنية من كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي.
الزمن الجميل يحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعى
عيد ميلاد صابر الرباعى
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة برنامج "الزمن الجميل" تحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.