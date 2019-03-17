شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة برنامج "الزمن الجميل" تحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة عمل برنامج "الزمن الجميل" والمذاع على قناة أبو ظبى، بعيد ميلاد الفنان التونسى صابر الرباعى، وأحضروا "كعكة" كبيرة له، ومطبوع عليها صورته لتهنئته بعيد ميلاده.

وقدم الرباعى الشكر لفريق عمل البرنامج على مفاجأته، وغرد عبر تويتر :" شكراً من القلب لأسرة وفريق عمل برنامج الزمن الجميل علي الاحتفال بعيد ميلادي بأبوظبي".



صابر الرباعى

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عيد ميلاد الفنان صابر الرباعى

ويحتفل الفنان التونسى، بعيد ميلاده 13 مارس من كل عام، وكان الفنان صابر الرباعي، قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أين أذهب"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، فبراير الماضى، والأغنية من كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي.



الزمن الجميل يحتفل بعيد ميلاد صابر الرباعى