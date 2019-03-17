بالفيديو... دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها والهضبة يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها، بأحد "الكافيهات" بحضور عدد من أصدقائها.

ونشر الفنان الشاب عمر السعيد مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه دينا وهي تمسك أحد الألعاب النارية

ووجه لها السعيد تهنئة بمناسبة عيد ميلادها وكتب على الفيديو:" عيد ميلاد سعيد يا دودو وعلى رأي الهضبة "يتعلموا يتعلموا".

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وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن النجم عمرو دياب الذي لم يظهر بالفيديو.

ورد السعيد في أحد التعليقات مؤكدًا أن الهضبة حضر الحفل، ووعد الجمهور أن ينشر فيديو يظهر به الهضبة.

يذكر أن دينا تصور حاليًا مسلسها الجديد "زي الشمس" والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.