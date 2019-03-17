وفاة الفنان جلال عيسى.. والعزاء في مسجد المحروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحل الفنان جلال عيسى عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 عامًا.

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه توفي في أحد المستشفيات صباح اليوم.

وأضاف مكرم: "الجثمان سيخرج من المستشفى، تمهيدًا لصلاة الجنازة، وأوضح أن العزاء سيكون غدًا الاثنين في مسجد المحروسة بالمهندسين.

جلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدوارًا صغيرة في باب الحديد عام 1958، ويعتبر فيلم شد أجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.