شاهد.. سياسي استرالي يتلقى بيضة على رأسه أثناء حديثه عن مجزرة المسجدين!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 11:55 صباحاً - تلقى السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ إهانة بكسر بيضة على رأسه خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد يوم من تعليقاته المثيرة للجدل حول الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وكان أنينغ -الذي لديه تاريخ من التعليقات العنصرية- يتحدث عندما فاجأه شخص ببيضة كسرها على رأسه، فاستدار البرلماني سريعا وشرع بضرب المهاجم، ليتدخل الحضور لفض الاشتباك، لحين وصول الشرطة التي اعتقلت الفتى، بحسب مقطع مصور تداولته وسائل الإعلام.

وصدر بيان للسيناتور عن ولاية كوينزلاند أمس قال فيه “السبب الحقيقي لإراقة الدماء اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا”.

وأضاف البيان “الدين الإسلامي ببساطة أصل وأيديولوجية العنف من القرن السادس، يبرر الحروب اللانهائية ضد معارضيه ويدعو لقتلهم وقتل غير المؤمنين به”.

وأثارت تعليقاته الغضب في جميع أنحاء البلاد، وحقق التماس عبر الإنترنت يدعو لعزله من البرلمان أكثر من 265 ألف توقيع في غضون 24 ساعة.