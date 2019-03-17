الحظر يطال مايكل جاكسون في أستراليا أيضًا

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن منعت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إذاعة أغنيات نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، تبعتها محطات إذاعية أخرى في أستراليا إلى الفعل نفسه.
وقد اتّخذت مجموعة من الإذاعات عبر الأثير الأسترالي قرارًا بوقف بث أغاني مايكل جاكسون وذلك على بسبب اتهام الراحل بالتحرش بعدد من الأطفال وقيامه باغتصابهم.
تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي Leaving Neverland الذي عرض مؤخرًا، وتناول قضية تحرش مايكل جاكسون بالأطفال واغتصابهم أثار ضجّة عارمة على مستوى العالم أجمع، وكان له تداعيات واسعة.
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