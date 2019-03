حملة دعائية واسعة لفيلم براد وليوناردو.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الشركة المنتجة لفيلم Once Upon a Time in Hollywood للبدء بالحملة الترويجية الخاصة بالعمل المنتظر.

وقد أشارت مصادر صحفية أجنبية إلى أن الإعلان التشويقي الأوّل للفيلم سيبصر النور خلال أيام عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وتضيف المصادر إلى أنه يتم التحضير لحملة واسعة خاصة بالعمل، خاصةً أنه يعتبر اللقاء السينمائي الأوّل بين نجمي هوليوود الوسيمين.

وتدور أحداث الفيلم حول ممثل يدعى ريك دالتون يلعب دوره الممثل ليوناردو دي كابريو، أما براد بيت فيقدم دور صديقه الذي يحمل اسم كليف بوث، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما وذلك في نفس الفترة التي يرتكب فيها القاتل الأمريكي تشارلز مانسون جرائم قتل عدّة وتكون من ضحاياه فتاة تدعى شارون تيت تقوم بدورها مارجروت روبي جارة دالتون في نفس العقار.

الجدير ذكره أن فيلم Once Upon Time in Hollywood من المقرر طرحه يوم 26 تموز/يوليو من عام 2019 وهو من بطولة ليوناردو دي كابيرو وبراد بيت بمشاركة عدد من الممثلين ومنهم، داكوتا فانينغ، لوك بيري وداميان إميل هيرش، كليفتون كولينز جونيور، كيث جيفرسون، نيكولاس هاموند، مارغوت روبي، بيرت رينولدز، تيموثي أوليفانت، كيرت راسل، مايكل مادسن والعمل من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو.