سما المصري في تعليق صادم عن الأفلام الإباحية!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحاول الفنانة المصرية سما المصري الإجابة على جميع تساؤلات متابعيها عبر تطبيق الصور إنستغرام مهما بلغت جرأة هذه الأسئلة. ومن بين الأسئلة الجريئة المطروحة على سما المصري، سألها أحدهم “هل تشاهدين الأفلام الإباحية؟”. وأثارت إجابة سما المصري على هذا السؤال صدمة بين صفوف الناشطين على الإنترنت، فقالت “بتفرّج على نفسي”.

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