مسلسل “تانغو” إلى الواجهة من جديد.. دانييلا رحمة تزفّ الخبر السعيد

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد نجاح مسلسل “تانغو” في السباق الرمضاني الفائت، يواصل أبطال العمل بحصد النجاح.
وزفّت الممثلة دانييلا رحمة خبرًا سعيدًا إلى جميع محبّيها، إذ أعلنت صاحبة شخصية فرح، عن بدء عرض مسلسل “تانغو” على شبكة نتفلكس العالمية، وقالت: “مسلسل تانغو صار على نتفلكس”.
يُذكر أن مسلسل “تانغو” من بطولة باسل خيّاط ودانييلا رحمة وباسم مغنية ودانا مارديني، ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان.
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