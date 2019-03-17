بالفيديو .. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ 34

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أحتفل أصدقاء الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 34 بأحد كافيهات القاهرة.

ونشر الفنان الشاب عمر السعيد، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيه جزء من حفل عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني.

وظهرت دينا وهى ممسكه شمعة عيلاد الميلاد ويعلو وجهها السعادة.

وكتب عمر السعيد على الفيديو : "عيد ميلاد سعيد يا دودو .. و على راى الهضبة يتعلموا يتعلموا"، في إشارة منه إلى أغنية عمرو دياب "يتعلموا" التي طرحها ضمن ألبومه في صيف 2018.