ميغان ماركل ستقيم حفل "بيبي شاور" آخر في إنجلترا بحضور هؤلاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إقامتها حفل "بيبي شاور" في نيويورك، قبل بضعة أسابيع، ها هي دوقة ساسكس، ميغان ماركل، تخطّط لإقامة حفل بيبي شاور آخر في المملكة المتّحدة، على أنْ تحضره كلّ من والدتها، دوريا، سلفتها، كيت ميدلتون، والنجمة فيكتوريا بيكهام.

وأفادتْ بهذا الخصوص، صحيفة "ميل أون صنداي"، بأنّ والدة ميغان تتحضّر للسّفر، قادمةً من لوس أنجلوس، لكي تشارك بذلك الحفل، "الذي سيقام على نطاق محدود".

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وأضاف مصدر للصحيفة "تتحضّر دوريا للقدوم إلى هنا، لحضور ذلك التجمّع الصّغير، الذي سيقتصر على 5 أو 6 أشخاص". وأشار المصدر، إلى أنّ ميغان كانت تودّ في البداية إقامة الحفل في المنزل الجديد، "فروغمور كوتاج"، الخاصّ بها، هي وهاري في وندسور، لكنْ، ولتأخّر أعمال التّجديدات هناك، قد ينقل الحفل إلى قصر باكينغهام.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرتْ، أنّ كيت ميدلتون قد تأخذ على عاتقها مهمّة تنظيم حفل البيبي الشاور، الخاصّ بميغان ماركل في المملكة المتّحدة، بغية إسكات الألسنة، في ظلّ ما هو مثار في وسائل الإعلام، عن ثمّة خلاف بينهما يؤثّر سلبًا على علاقتهما.