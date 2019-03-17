دينا الشربيني تحتفلُ بعيد ميلادها.. وعمرو دياب غائب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار احتفال الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بعيد ميلادها خلال الساعات الماضية، الجدل، بسبب غياب الفنان، عمرو دياب، عن الاحتفال، حيث ظهرتْ بمفردها، الأمر الذي فتح باب التّساؤلات عن مصير العلاقة حاليًا.

ونشر الفنان عمر السعيد، عبر صفحته في إنستغرام، مقطع فيديو من الحفل، وعلّق عليه كاتبًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا دينا.. وزي ما قال الهضبة يتعلموا يتعلموا"، في إشارة إلى أغنية عمرو دياب التي تحمل نفس العبارة.

وتساءل المتابعون على صفحة الفنان، عمر السعيد، عن سبب غياب الهضبة، خاصّة أنّ دينا ظهرت في عيد ميلاد عمرو مؤخرًا، ونظّمتْ له الحفل.

وكتب المتابعون: "فين عمرو دياب"، و" فين عمرو دياب مش هي نظمت له حفلة عيد ميلاده قبل كده.. طاب هو فين بقي رد فعله"، و"أنا مش زعلانة أنا بحب عمرو دياب جدًا وبحب دينا كمان معنديش مشكلة في ارتباطهم بس المفروض زي ما عملتله عيد ميلاده يعملها أحلى عيد ميلاد... ربنا يسعدهم يا رب مع بعض".

وتحتفلُ دينا بعيد ميلادها في 17 مارس، وهي تقوم حاليًا بتصوير مسلسل "زي الشمس"، المقرّر عرضه، خلال موسم رمضان المُقبل.