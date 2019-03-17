كيرا نايتلي تختارُ هذا اللّون الجريء في حفل إطلاق فيلمها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت النجمة البريطانية، كيرا نايتلي، كالأميرة على السجادة الحمراء، في العرض الإفتتاحيّ لفيلمها الأخير "The Aftermath" في نيويورك، وأطلّتْ بفستان أخضر من مجموعة فالنتينو، لخريف وشتاء 2019.

وجاء الفستان بتصميم متدفّق جميل، من طبقات التول، وبكمّين مميّزين، وعلى المدرج كان الفستان يبدو شفًافًا، لكنّ نايتلي، ارتدتْ بطانة بلون الجلد أسفله، لجعله أكثر احتشامًا.

ونسّقتْ نايتلي زيّها مع بعض المجوهرات الماسية، المُستوحاة من ربطة البو من "شانيل"، على شكل قلادة، وخاتم وسوار.

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أما بالنسبة لإطلالتها الجمالية، فاعتمدتْ كيرا أحمر شفاه من الورديّ الفاتح، يتناقض مع اللّون الأخضر للفستان، واعتمدتْ تسريحة الشّعر المنسدل المموّج، وظلال العيون البرونزيّ.

The Aftermath هو فيلم دراميّ، تدور أحداثه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تلعب نايتلي دور زوجة كولونيل بريطانيّ، تمّ تعيينها للعيش في هامبورغ، للمساعدة في إعادة إعمار المدينة بعد الحرب.