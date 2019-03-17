أحمد فتحي يُؤكِّد على أن الكوميديا قريبة إلى قلبه

القاهرة - محمد عمار
صرّح الممثل الشاب أحمد فتحي بأنه يصوّر حاليا مسلسل "اللعبة" مع شيكو و هشام ماجد، موضحا أن الكوميديا قريبة إلى قلبه لكنه يعمل كل الأدوار.
وأضاف أحمد فتحي أنه حتى في أدوار الجد يكون في مَشاهده بعض من الحوارات الساخرة التي ترسم الابتسامة على المشاهدين، وبشأن تعاونه مع شيكو وهشام ماجد قال إنهما صديقان قريبان إلى قلبه منذ أن تعاون معهما في فيلم "الحرب العالمية الثالة" عام 2014.
وقال إن جمهوره ينتظر دائما منه الجديد ويحرص على تلبية ما يهم الجمهور من خلال اشتراكه في أعمال مميزة، داعيا الله تعالى أن يديم السلام والمحبة والتقدم على مصر والعالم العربي.
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