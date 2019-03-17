15 سنة غنا ومكملين.. بلاك تيما تحتفل بسنوات الصداقة وتحقيق الحلم.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل فرقة "بلاك تيما"، المكون من أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، بمرور 15 عاما على انطلاق فرقتهم الغنائية منذ عام 2004، لذا شارك أمير صلاح الدين قائد الفرقة الاحتفال مع الجمهور بنشر مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والذكريات للفريق على مدار هذه السنوات الطويلة من العمل سويا. ويواصل حاليا فريق "بلاك تيما"، وأعضاءه أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، تسجيل أغانى مينى ألبوم جديد. Advertisements ويذكر أن الموزع الموسيقى هانى ربيع، كان قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن الألبوم يضم 5 أغنيات، وكلماتها كلها باللغة النوبية وألحان فولكلور، وأضاف "الألبوم بالكامل من توزيعى.. استغرقت عملية وضع الموسيقى للألبوم مدة طويلة"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعدا نهائيا لطرحه، متوقعا أن يكون قريبا جدا، ويشار إلى أن آخر أعمال "بلاك تيما"، هى أغنية "مفاتيح"، التى تضمنتها أحداث فيلم "سمكه وصنارة".

تدوينة أمير صلاح الدين

بلاك تيما تحتفل بعيد ميلادها الـ15

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