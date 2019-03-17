شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى فى لقاء نادر: "أنا لو قفلت القميص ولبست كرافتة مش حعرف آكل عيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الراحل أحمد رمزى، خلال لقاء نادر مع المذيعة ليلى رستم فى برنامج نجمك المفضل، الذى عرض منتصف الستينيات من القرن الماضى، أن أول أجر حصل عليه من السينما كان 40 جنيها، بينما آخر أجر وصل إلى 1000 جنيه.

كما أوضح رمزى بالبرنامج، أنه يصور فيلمين جديدين هما مذكرات خادمة مع النجمة لبنى عبد العزيز، وفيلم نمر التلامذة مع حسن يوسف، محمد عوض، يوسف فخر الدين وغيرهم من نجوم الكوميديا.

وداعبت المذيعة ليلى رستم، الفنان الراحل، قائلة: "طلعت ناجح ولا ساقط" ليرد عليها: "أنا عمرى فى السينما ما نجحت فى أى حاجة أبدا.. المخرجين تملى يسقطونى"، لترد ليلى: "لو انت قفلت القميص وقفلت الكرافتة هينجحوك" ويعاود الدنجوان الرد: "أنا متهيألى لو قفلت القميص ولبست الكرافتة مش حعرف آكل عيش".



أحمد رمزى مع ليلى رستم

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أحمد رمزى



رمزى