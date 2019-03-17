شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نصب جديدة لدنيا سمير غانم فى "من أول نظرة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها فى مسلسل "من أول نظرة"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، داخل الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتتضمن المشاهد تخطيط دنيا لعملية نصب جديدة خلال الأحداث، خاصة أنها تجسد شخصية نصابة فى إطار كوميدى فى المسلسل، ومع تصاعد الأحداث تقوم بخطف الفنان محمود البزاوى الذى يجسد دور صعيدى من أجل النصب عليه، حيث يظهر معها كضيف شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

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مسلسل "من أول نظرة" معتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام كمال، كما يظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.