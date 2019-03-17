شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيلم "علاء الدين".. أحمد فتحى لـ ويل سميث:"هنخش على شغل بعض ولا إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر الفنان العالمى ويل سميث، فى شخصية "الجنى الأزرق" فى تريلر فيلم Aladdin، الذى طرحته شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، ويقوم العديد من عشاق السينما المصرية والعالمية، على منصات التواصل الاجتماعى، بنشر صور للمقارنة بين الفنان أحمد فتحى، وويل سيمث، تحمل عبارات "لكنكم تحبون ويل سيمث".

الجديد فى الأمر، هو أن الفنان أحمد فحتى، فاجأ جمهوره بكتابة تغريدة موجهة للفنان ويل سميث، مرفقا فيها صورة لشخصيته فى فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، والتى كان يؤدى فيها نفس الدور، وهو جنى المصباح.



رسالة أحمد فتحى للفنان ويل سميث بعد فيلم علاء الدين

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وكتب أحمد فتحى فى تغريدته إلى الفنان ويل سميث: "احنا هنخش على شغل بعض ولا ايه يا ويل لدرجادي المهنة مبقاش فيها احترام!".

فيلم Aladdin من بطولة ويل سميث الذى يقوم بدور الجنى الأزرق حبيس المصباح، نعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمينا، ومينا مسعود، الممثل الكندى من أصل مصرى الذى يقوم بدور علاء الدين، مروان كنزارى فى دور جعفر، بالإضافة إلى نسيم بيدراد، بيلى ماجنوسن، نعمان عكار، نافيد نجيبان، آدم كولينز، نيكيتا تشادها، ومن إخراج جاى ريتشى.