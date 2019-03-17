رويدا عطية تُطلِق جديدها "كيفك يا حب"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة السورية رويدا عطية عبر قناتها على YouTube أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "كيفَك يا حب" من إنتاج "المولى برودكشن. وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي رئيس. ويقول مطلعها:



"كيفك يا حب شتقنا لإيامك

بعدك بالقلب وبعدو الشوق عنوانك

بعدك متذكّرنا لما حبابك كنا

ضيّعناك وضعنا

وتغرّبنا بهالدرب".

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