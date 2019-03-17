نادين الراسي تشكر وفاء زياد برجي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شكرت الفنانة نادين الراسي وفاء الفنان زياد برجي لصداقتهما ودفاعه عنها بكلامٍ مؤثر بعد الإنتقادات التي تعرّضت لها في الفترةِ الأخيرة، طالباً المنتقدين أن يتركوها بحالها. حيث شاركت فيديو مقابلته عبر حسابها على "إنستغرام" وباقي منصاتها على مواقع التواصل مع تعليقٍ كتبت فيه: "ريتك تقبر قلبي يا زياد الحرقة اللي بقلبي بيّنت بغصتك وببرقّة عيونك والله بيشهد عحالنا يا إبن البيت يا وفي.. لقمتنا وحدة لآخر يوم بحياتي".
وكان برجي قد أدمع خلال حديثه عنها في لقاءٍ تلفزيوني قال فيه: "رح ترجعي نادين الراسي يللي الناس تعوّدت تشوفها، نادين طيبة وكريمة كتير. عيب على شرفك يا أي إنسان حكيت كلمة عاطلة عن نادين.. وكل حدا حكي عن نادين بالعاطل هو عدوّي.. تركوا البنت توقف على إجريها.. اتركوها تعرف تلاقي دواء وتوقف من جديد". وأضاف: "هيدي البنت لما جابتني على مسلسلها ما كان معي آكل.. خلي كل يللي عم يهاجمها هلأ يوقف وقفة معي متل ما عملت هي".
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