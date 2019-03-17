شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات زواج هل تعيش إلين دي جينيريس وبورتيا دي روسي حياة منفصلة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم أحد المواقع أن زواج المذيعة الشهيرة إلين دي جينيريس والممثلة بورتيا دي روسي "ينهار" وذلك بعد 10 سنوات زواج مستقر فهن الآن يعيشن "حياة منفصلة، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أنها قصة كاذبة وملفقة و"إلين وبورتيا" مازال الاستقرار يعم حياتهما وذلك بعد التواصل مع مصدر مقرب من إلين .

بدأت الشائعة بنشر موقع " RadarOnline " تقرير يؤكد أن المذيعة العالمية أصبحت مؤخرا في حالة ركود وأنطفئ نجمها، لأنها وزوجتها تواجهان مشكلات كبيرة في المنزل، وأشار مصدر للموقع أن الثنائي يحاولون بقدر كبير إنكار وجود أي مشاكل بينهما، لكن من الواضح تماما أنهم يعيشون حياة منفصلة".