شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء يبدأ أولى مشاهده بـ"قمر هادى" بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان محمد علاء تصوير أولى مشاهده بمسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة اليوم الأحد بالتجمع الخامس، وذلك بعدما وقع اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز عليه، لتقديم أحد الأدوار المحورية خلال السياق الدرامى لأحداث المسلسل المقرر عرضه فى ماراثون رمضان المقبل، تأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة سينرجي.





مسلسل "قمر هادى" يسجل التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء فى مسلسل "فوق السحاب" أو مسلسل "طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفى واية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي.



