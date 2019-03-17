نبيل الحلفاوي عن مدرب الأهلي: "ذكي وشديد التركيز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، عن رأيه في مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.
وكتب الحلفاوي: "كوتش ذكي وشديد التركيز ويجيد التعامل مع اللاعبين ويجيد التدوير على أساس نظرة كلية للظروف المحيطة والمستقبلية، الشك الذي ثار حول إدارته للمباريات خارج مصر أظنه سيختفي قريبا.. بعد استكمال جاهزية المصابين".
واستطاع النادي الأهلي التغلب على نادي شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.
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