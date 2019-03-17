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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نعت النجمة الكندية، سيلين ديون، شهداء ومصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي والذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أول أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد 50 وإصابة العشرات.
ونشرت ديون عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، مستنكرة الحادث قائلة: "تعازيي لكل عائلات الضحايا والمصابين في نيوزيلندا، لا يجب أن يتم ترهيب الناس بدور العبادة، وعلينا جميعاً الوقوف أمام الكره، أتمني لكم كل الحب والقوة في هذا الوقت الصعب".
كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون تنعي ضحايا هجوم نيوزيلندا: "علينا الوقوف أمام الكره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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