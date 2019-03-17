محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365 أمس السبت عددًا من الأخبار الفنية، المتعلقة بوفاة الفنان عزت إبراهيم، والحالة الصحية لفيفي عبده، وكواليس الأقصر السينمائي، وحوار حنان شوقي، وجديد حفل محمد رمضان. وإليكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| معلومات عن الراحل عزت إبراهيم وتفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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