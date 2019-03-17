رانيا يوسف في إطلالة جديدة وسما المصري دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 من لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بروب الاستحمام. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج. وقد نالت الصورة إعجاب الجمهور.

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب رغب علامة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد نالت إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها رفقة الفنان قصي خولي. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

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نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "

إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة له من كواليس تصوير أحد أعماله الجديدة. نالت إعجاب جمهوره.

لجين عمران

نشرت الفنان لجين عمران، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة على متن مركب وسط البحر.

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