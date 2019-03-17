بعد وصوله القاهرة.. تايسون يستعد لـ"حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

استقبل فريق عمل فيلم "حملة فرعون"، اليوم السبت، بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، الذي وصل مطار القاهرة، استعدادًا لتصوير مشاهده في العمل الجديد.

الفنان محمد لطفي قال، في تصريح خاص لمصراوي، إن تايسون الذي يشارك لأول مرة في السينما المصرية والعربية يمثل إضافة قوية للعمل.

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وفيما رفض لطفي الإفصاح عن تفاصيل دور "تايسون" في الفيلم الجديد، أوضح أن الملاكم العالمي سيبدأ تصوير دوره في الفيلم خلال الأيام المقبلة، وأن عددًا من المشاهد ستجمعهما سويًا.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويسافر إلى سوريا لتحرير حبيبته.

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، حمدي الميرغني. وهو عمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز. ​