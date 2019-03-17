بريانكا شوبرا في زيارة خاصة للمستشفى وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مارس 2019 01:26 صباحاً - رصدت كاميرات الباباراتزي نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في زيارة الى إحدى المستشفيات في الهند، قبيل مغادرتها متوجهة إلى الولايات المتحدة، بدت بعدها في حالة من الحزن ومستاءة بشكل واضح.



شوبرا التي ظهرت مؤخرًا في أغنية زوجها نيك جوناس Nick Jonas، والتي تعد أول تعاون لها معه، وبينما وقع جميع من شاهدها في حبّها، رصدها المصورون في مطار مومباي، حيث كانت تشارك في حضور حفل زفاف عكاش أمباني وشلوكا ميهتا، وغادرت إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر بقلب مكسور.

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وبحسب تقارير، يبدو أن أحد أقرباء بريانكا ليس على ما يرام، وقد دخل مريضًا إلى مستشفى هندوجا، وقبل مغادرتها، قابلت قريبها، وربما لهذا السبب بدت الممثلة حزينة للغاية.



مهنياً، شوهدت شوبرا لآخر مرة في أغنية Sucker مع فرقة الأخوة جوناس Jonas Brothers وقبل ذلك ظهرت في فيلم Isn’t It Romantic بطولة ريبيل ويلسون Rebel Wilson وليام هيمسورث Liam Hemsworth. إلى جانب ذلك انتهت من تصوير فيلمها الهندي مع فرحان أختار Farhan Akhtar.

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يشار الى ان بريانكا قامت مؤخراً بالاحتفال بتواجدها في الوطن الأم، بدعوة عشيرتها الأولى التي ساندتها قبيل بدء رحلتها في الغرب، بحضور مجموعة من أصدقائها النجوم مثل جانفي كابور، جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez ، وغيرهم... وشاركت محبيها بعض الصور على حسابها الخاص في انستقرام.