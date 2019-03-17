شاهد: مدحت صالح عن علاقته بزوجته: أنا تحت أمر الهانم

كشف المطرب، والفنان المصريّ، مدحت صالح، تفاصيل علاقته بزوجته، مؤكدًا، أنّ زيجته الأخيرة مستمرّة منذ أكثر من عشر سنوات، وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يَشعر بأنّه امتلك الدنيا، وما فيها. وقال مدحت صالح، في لقاء تلفزيونيّ، إنّ الحبّ الذي يقوم على النّقاء وحبّ الحياة، يستمرّ إلى الأبد، ولا يتأثّر بأيّ مشكلات. وعن أكثر ما يحبّه مدحت صالح، في المرأة، أشار إلى أنّه لا يحبّ شيئًا معيّنًا فيها، فهي “باكدج”، لابدّ أن يقتنع بما يميّزها، وما يعيبها، كي يتقبّل وجودها.

وعن تعامله مع زوجته في المنزل قال: “أول ما بدخل البيت بستسلم وببقى تحت أمر الهانم”. وكشف مدحت صالح، عن حلمه الذي يتمنّى تحقيقه، وهو أنْ يرى أبناءه “أدهم”، و”هانيا”، في أفضل حال، وأنْ يظل رجلًا على قدر من المسؤولية، في نظر الجميع.