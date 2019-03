جاك نيكلسون خان حبيبته بعد علاقة دامت 20 عاماً.. وأجره الأضخم على الإطلاقصورة هند صبري بثوب الحمام...

صدفة أدخلته هوليوود

عرف جاك نيكلسون شهرة واسعة بتقديمه للشخصيات الغريبة، التي لا يجرؤ الجميع على تقديمها، كانت بدايات جاك نيكلسون في هوليوود في عام 1954 حين كان عمره لا يتجاوز الـ 17 عاماً. لكن كيف حصل ذلك؟ يقول جاك إن الأمور حصلت عن طريق الصدفة، إذ كان هو ذاهب لزيارة أخته في لوس أنجلوس، فحصل على وظيفة سكرتير لدى استوديو إنتاج أفلام كرتون تابع لشركة مترو غولدوين ماير (MGM) المعروفة. وكان يعمل عند الرسامين الشهيرين من أصول لبنانية ويليام هانا وجوزيف باربيرا، صاحبي فكرة أفلام توم أند جيري. وعرضا عليه أداء أصوات للرسوم المتحركة، لكنه رفض مبرراً أنه يحب التمثيل.

بعد فترة بدأ جاك نيكلسون يحصل على أدوار صغيرة على المسرح والتلفزيون، وعمل مع المخرج مونتي هيلمان، في بطولة عدة أفلام، لكنه لم يحقق النجاح الذي أراده فتوجّه إلى الكتابة والإخراج.

بداية النجاح

في عام 1969، بدأت شهرة جاك نيكلسون الفعلية عبر فيلم "Easy Rider"، مع بيتر فوندا من إخراج دينيس هوبر. وحصل أداؤه على استحسان النقاد فرُشّح لجائزة الأوسكار لأول مرة.

استمر نجاح جاك نيكلسون في السينما في السبعينيات، عندما جسّد دور بطولة في فيلم "Five Easy Pieces"، وحصل للمرة الثانية على ترشيح لجائزة الأوسكار.

فوزه بالأوسكار

Advertisements

بعد نجاح فيلم "Five Easy Pieces " أصبح جاك نيكلسون ممثلاً من الصف الأول، وظل يقدم أعمالاً لافتة.

في عام 1973، لعب دور البطولة في فيلم "The Last Detail" وفاز جاك نيكلسون عن دوره في الفيلم، بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي.

في السنة التالية عام 1974، قدم جاك نيكلسون فيلم "Chinatown" وحصل نيكلسون على ترشيح للمرة الرابعة لأفضل ممثل لجائزة الأوسكار.

في سنة 1975 قدم جاك نيكلسون أحد أبرز أفلامه One Flew Over the Cuckoo's Nest، وفاز نيكلسون عنه بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل. وحصل الفيلم على خمس جوائز أوسكار، وأصبح من أهم الأفلام التي أنتجتها هوليوود.

في السنة نفسها عمل مع المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني في فيلم "المسافر". بعدها شارك في دورين ثانويين في فيلمين، أحدهما مع المخرج المعروف إليا كازان والممثل روبرت دي نيرو بعنوان "التاجر الأخير"، والآخر مع الممثل المعروف مارلون براندو بعنوان "إجازات ميسسوري"، الذي كان يعتبره مصدر إلهام له.

حياته العاطفية

تزوج جاك نيكلسون من الممثلة ساندرا نايت في عام 1962، ورزقا بابنة وحيدة هي جينيفر، لكن حياتهما الزوجية لم تدم إلا لست سنوات إذ تطلقا في عام 1968. وبعد فشل زواجه الأول، دخل في علاقة لمدة 20 عاماً مع الممثلة أنجيليكا هوستون، ولكنها انتهت عندما خانها نيكلسون وأقام علاقة مع عارضة جميلة تدعى ريبيكا بروسارد. وصحيح أن نيكلسون وبروسارد لم يتزوجا ، لكنهما رزقا بطفلين.

جاك نيكلسون صاحب أغلى الاجور

بعد نجاحه الكبير والشهرة التي حققها، استطاع جاك نيكلسون أن يثبت نفسه كعامود الدراما والأفلام الهوليوودية وطبعاً كان المنتجون يقدرون أهميته، وذلك بقبول شروطه الكثيرة أبرزها الأجر الكبير الذي حصل عليه مقابل دوره، في فيلم "باتمان"، والذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 إلى 90 مليون دولار.