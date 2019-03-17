صورة هند صبري بثوب الحمام لا تعيبها .. العيب بالعقل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هند صبري في إطلالة اعتبرها البعض جريئة . وبالتفاصيل فقد نشرت صورة في ثوب الحمام وهي صورة محتشمة جداً لم يظهر شيء من جسم هند فيها، وبابتسامتها الساحرة البريئة ظهرت تحمل فنجاناً بمشروب معين .

فتعرضت هند من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك الصحافيين الى الانتقادات، واعتبرها البعض صورة غير لائقة وبأنها تؤثّر على صورتها أمام الجمهور كذلك تجعل بعض الفنانات يظهرن بثياب السباحة ، إلا أننا نسأل، ما العيب بالصورة؟ فرغم أن هند ممثلة راقية جداً هي امرأة جذابة ويحق لها نشر أية صورة تحب نشرها ضمن إطار الاحترام ، وهذه الصورة لا تخدش الحياء بل على العكس ظهرت بها عالطبيعة وجذابة.

هند صبري مبدعة بالتمثيل وهي صاحبة مواقف انسانية رائعة فدائماً ما نجدها تدعم المحتاجين وتتقرب منهم وتنتقي أعمالها بدقة كبيرة وتتصدر وهي تعرف كيف تظهر جيداً.