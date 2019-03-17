نيكولا مزهر المتألق في "ثواني".. الشاب اللبناني بأحلى صورة

ميرنا وليد - بيروت - بشخصية "داني" يتألق الممثل اللبناني نيكولا مزهر في مسلسل "ثواني" حيث يجسد الدور بحنكة عالية جداً.
"داني" في المسلسل شاب طموح يعاني من صعوبات مالية ويعمل عند "سهيل كرم" فادي إبراهيم، كسائق لإبنته "لارا" ستيفاني عطا الله على الرغم من أنه تلميذ جامعي لكن يعمل كسائق كي يساعد أهله بمصاريفهم وكي يعالج إبنة شقيقته التي تعاني من مرض مزمن، كما أنه يقع في حب "لارا" ويحاول عدم الكشف لها عن مشاعره خوفاً من الفروقات بينهما.
نيكولا مزهر جسّد الدور المحوري في العمل بشكل متقن، أظهر كل تفاصيل الشخصية، كما أقنع المشاهدين بطريقته بتحويل "لارا" من شخصية طائشة ومستهترة ولا مبالية الى شخصية تحب من حولها وتساند والدتها بأزمتها.
في "ثواني" يؤكد نيكولا مزهر من جديد أنه ممثل محترف ومشروع نجم كبير.
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