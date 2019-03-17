أروى جودة للفن: هذه أصعب شخصية في حياتي!خاص الفن - ناتاشا تغني باللهجة الجزائرية والإسبانيةخاص الفن-...

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية أروى جودة في تصريح خاص لموقع الفن، عن أنها تحمست كثيرا لشخصية "أصداف" في مسلسل "أهو ده اللي صار" لأنها صعبة، حتى أنها اعتبرتها اصعب شخصية قدمتها في مشوارها التمثيلي حتى الآن، حيث تطلبت مجهوداً كبيراً منها وتابعت بأنها كانت حريصة على أن تتمرن كثيرا على الرقصات التي قدمتها من العاشرة مساء وحتى الثالثة فجرا وذلك قبل بداية تصوير المشاهد كي تؤديها بشكل صحيح.

ولم تنكر أروى بأنها انزعجت قليلا لخروج العمل من شهر رمضان الماضي، لكنها لم تحزن لأنه في النهاية عرض المسلسل وردود الفعل جعلتها تشعر بسعادة كبيرة لما وجدته من صدى عقب عرض العمل.

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