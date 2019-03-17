خاص الفن - ناتاشا تغني باللهجة الجزائرية والإسبانية

ميرنا وليد - بيروت - خلال لقائنا مع الفنانة ناتاشا في كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة "مش قادر عالحب" كشفن لنا عن تحضيرها لإطلاق أغنية جديدة باللهجة الجزائرية والإسبانية معاً مشيرةً إلى أنها تتحدث اللهجة الإسبانية لأن والدتها فنزويلية فأحبت أن تضيف هذا الأمر التي تمتلكه بأغنيتها الجديدة.

وكذلك قالت ناتاشا أنها تستعد أيضاً لإطلاق أغنية خليجية كلاسيكية.

يشار إى أن آخر أعمال الفنانة ناتاشا "مش قادر عالحب" هي من كلمات أحمد عصام وألحان جورج شهيد وتوزيع رامي العلم وتم تصويرها تحت إدراة المخرج جيلبير كرم.