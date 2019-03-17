خاص الفن- ديمة بياعة: "سلاسل ذهب" يقدم المرأة بشكل متحضر

ميرنا وليد - بيروت - منذ الجزء الثاني من مسلسل "صبايا" عام 2010 لم تصور الممثلة السورية ديمة بياعة في دمشق، لكنها خلال هذه الفترة شاركت بعدة مسلسلات سوريّة صورت في الخارج مثل "حمام شامي" و"مدرسة الحب" و"هارون الرشيد" و"كوما".

وفي حديثها لموقع "الفن" قالت بياعة إنها تركت دمشق وسافرت إلى الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2010 بهدف تسجيل أولادها بمدارس أجنبية هناك، أسوة بها عندما كانت صغيرة، مشيرة إلى أن السفر لم يكن له علاقة بالحرب، لأنها سافرت قبل ذلك.

وكشفت أنها عادت إلى دمشق لتشارك في مسلسل "سلاسل ذهب" بسبب النجوم المشاركين وبسبب النص التي وصفته بالرائع ويقدم المرأة بشكل متحضر، مشيرة إلى أنها تؤدي شخصية "زكية" التي لا تشبه اسمها أبداً، بل هي امرأة طيبة وقلبها أبيض.

وعن كيد النساء قالت إنه غير مرتبط بالشاميات، لأن هذا الكيد موجود بكل النساء بشكل عام في كل الأزمنة والأمكنة.

ويشار إلى أن بياعة شاركت بعدد من لوحات مسلسل "ببساطة" الذي يعرض حالياً على قناة "لنا"، بينما تستعد لتصوير جزء ثاني من برنامجها "رحلة ديمة العجيبة" خلال شهر أيار/مايو المقبل في السويد.