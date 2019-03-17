ميرنا وليد - بيروت - تزامنت إنطلاقة عروض مسرحية "بائعة الكعك" مع احتفال الممثلة الكويتية منى شدّاد بذكرى عيد ميلادها فما كان من أسرة العمل إلا أن فاجأتها بإقامة احتفال خاص على شرفها، وذلك بحضور حشد من الفنانين والإعلاميين وفي مقدمتهم الممثل صلاح الملا، مدير مركز شؤون المسرح، وصاحب شركة فضائية للإنتاج الفني الفنان حمد عبدالرضا، والكاتب والإعلامي تيسير عبدالله. وقد تلى الاحتفال قطع قالب الحلوى الخاص بالمناسبة والذي تصدّرته صورة الممثلة المحبوبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- أسرة مسرحية "بائعة الكعك" تفاجئ منى شدّاد بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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