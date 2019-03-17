خاص الفن- دوري سمراني يكشف للفن تفاصيل تجربته الأولى على المسرح في "الوحش"

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع الفن كشف الممثل دوري سمراني عن سبب خوضه تجربته المسرحية الأولى حيث قال: "شغفي بالتمثيل والحقيقة أن المسرح هو حلم أي ممثل، وأحببت أن اطور نفسي فتلقيت دروساً في التمثيل لأنني بدأت بالمهنة من دون دراسة، كما أن الفرصة سنحت لي على طبق من ذهب، فمنذ سنة اتصل بي جاك مارون المخرج المبدع الذي أخرج كعب عالي وطلبني كي أقوم بقراءة سيناريو المسرحية وبالفعل قمت بذلك وبدأنا العمل عليها من شهرين".

ولدى سؤاله من هو الوحش في المسرحية أنت ام كارول عبود أجاب :"أنا محظوظ أنني أقف أمام ممثلة قوية، أنا أتعلم من كارول عبود، مع أني لم أعمل معها أبدا على الشاشة الصغيرة".

وعما تتناوله المسرحية قال دوري: "المسرحية قوية بقصتها وإخراجها أنا ألعب دور شخص منبوذ من المجتمع يلتقي بامرأة أيضاً تعاني، ووجعها يشبه وجعه فيواسيان بعضهما وتقف إلى جانبه وتتوالى الأحداث".

وعن اختيار عرض مسرحية الوحش في مسرح صغير قال دوري: "الوحش" تعتبر الولادة لهذا المسرح هو أول تجربة مسرحية في HUB أو بلاك بوكس أي مسرح صغير تنجح في لبنان، والتفاعل فيه يكون أقوى لأن الخشبة بعيدة مترا ونصف عن الجمهور فيشعرون وكأنهم يشاركون في المسرحية وقد حاولوا في الجميزة ولكن التجربة فشلت وتحقق حلم مارون، والصالة تتسع لـ50 شخصاً فقط أما الإقبال فكان غير متوقع، ونضطر أحياناً أن نزيد الأمكنة، وتعرض المسرحية كل خميس جمعة سبت وأحد من الساعة 9 تقريباً إلى الساعة العاشرة وربعاً.