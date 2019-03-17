«ثعبان» سيريناي ساريكايا يبهر محبيها.. كمّ سعره؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا محبيها بصورة جديدة، ظهرت فيها بطلّة سوداء أنيقة، متزينة بعقد يحمل أول حرف من اسمها بالإنجليزية «S».

أكثر ما لفت أنظار فانز سيريناي في طلّتها، كانت الساعة السوداء الجلدية التي لفت معصمها، وجاء شكلها على هيئة «ثعبان»، حيث يصل سعرها إلى 72 ألف ليرة تركية، وهو ما جعلها محط أنظار وحديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فانز النجمة التركية.

من ناحية أخرى، تقدم سيريناي ساريكايا حالياً تجربة فنية جديدة من خلال بطولتها لمسرحية «أليس في بلاد العجائب»، أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

يُذكر أن مسلسل «fi» كان آخر أعمال سيريناي الدرامية، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، بيراك توزوناتاش الشهيرة بـ«ميهرونيسا»، وأوزان جوفان الشهير بـ«رستم باشا»، كما انضمت لهم في الموسم الثاني من العمل، النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«السلطانة ناهد دوران».