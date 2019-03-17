هل ردت هيفاء وهبي حقًا على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة عدد من التعليقات التي تؤكد رد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد سخريته منها في عيد ميلادها.

وقيل إن هيفاء وهبي، ردت على أفيخاي، قائلة: «حسن نصر الله وعدني أن يهديني جثتك قريبًا».

ولكن هيفاء، ردت على هذا الكلام بإعادة نشر تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، للإعلامية فاطمة داوود، والتي قالت فيها: “هذه التغريدة غير صحيحة والرد مفبرك بحكم متابعاتنا هيفا لم ترد إطلاقا، فيرجى توخي النقل من السوشيل ميديا”.

Advertisements

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في تهنئة لهيفاء وهبي، بعيد ميلادها: «مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير.. أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك».

وأضاف: «بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا».

وكانت هيفاء وهبي، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 43 وسط حفل كبير حضره عدد من أصدقائها ومدير أعمالها المصري محمد وزيري، كما احتفل جمهورها بعيد ميلادها بتجمع كبير أسفل منزلها ببيروت.