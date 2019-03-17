بسمة تتخلى عن ماكياجها في أحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية بسمة جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

بسمة ظهرت في الصورة من داخل حديقة الحيوان، وبدت في لوك مختلف، حيث تخلت عن الماكياج ولم تضع أي رتوش، وفقدت المزيد من وزنها لتبدو أكثر رشاقة.

الفنانة المصرية وجهت رسالة للمصريين بمحاولة تطوير وضع حديقة الحيوان التي كانت واحدة من أهم الأماكن في العالم، وهي مكان مناسب دائما للاسرة.

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زيارة بسمة للحديقة جاءت بعد قيام الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن بعمل جولة في الحديقة برفقة أبنائهما، وقال شريف إنه سعد بالاستقبال الجيد.

بسمة عادت للتمثيل في مصر منذ شهور، وذلك بعد فترة غياب لسنوات تواجدت فيها خارج مصر، حيث كانت تعيش برفقة زوجها السياسي عمرو حمزاوي، كما كانت تهتم بابنتها ناديا.

الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «اختفاء»، مع نيللي كريم وهشام سليم.

بسمة تنتظر عرض فيلمها الجديد «رأس السنة»، والذي تشارك بطولته مع شيرين رضا وإنجي المقدم وإياد نصار.