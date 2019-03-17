أحمد الفيشاوي يثير العديد من الانتقادات بظهوره الأخير مع زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل، حالة جدل واسعة بسبب صور جديدة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

أحمد الفيشاوي، ظهر في الصور برفقة زوجته في أحد الأماكن وحظيت الصورة على العديد من الانتقادات بسبب وضعية وقفة زوجته.

متابعي الفيشاوي، اتهموه بأنه يستخدم إحدى البرامج لإظهار مؤخرة زوجته بشكل أكبر من الطبيعي وذلك بسبب خطأ في الصورة .

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وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفيشاوي الصغير لانتقادات حادة بسبب صورة مع زوجته والتي يحرص فيها على التقاطها صور من الخلف وذلك في موقف أثار استغراب العديد من متابعيه.

من ناحية أخرى ظهر أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالته الجديدة والتي سيظهر بها في فيلم «ولاد رزق 2»، حيث أطال لحيته بعض الشيء.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من “ولاد رزق”، أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وانضم غليهم مؤخرًا الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان “عودة أسود الأرض”.