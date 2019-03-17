انطلاق الحملة الدعائية لـ«أقوى حفلة في مصر» لمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الشركة المنظمة للحفل الأول للفنان محمد رمضان، حملة دعاية ضخمة للحفل على عدد من وسائل الإعلام، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 16 مارس، وحتى موعد الحفل يوم 29 مارس الجاري بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وكانت الشركة المنظمة قد استعانت بأكبر مهندسى الحفلات فى مصر حيث يتم بناء مسرح ضخم يتم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، للحفل الذي يُطلق عليه (أقوى حفلة في مصر).

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وتجرى حاليا، الإستعدادت بتجهيزات ضخمة لاستقبال رواد ومحبى النجم محمد رمضان، كما تقوم الآن فرقة استعراضية بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها الآن من خلال ميديا سكوب.

ومن المقرر أن يحيى محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما، في 29 مارس الجاري، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وتطرح الجهة المنظمة للحفل، التذاكر خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح أسعارها بين 250 و500 و1000 جنيه.

ويقدم رمضان 10 أغان سيكون من ضمنها خمسًا سبق، وقام بطرحها، بينما باقي الأغاني ستكون مفاجأة الحفل.