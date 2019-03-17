بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع نجوم الفن.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها الفنانين، خلال حضورهم فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وحضر حفل عيد ميلاد بوسي شلبي كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، والفنان محمود حميدة، ونشرت بوسي مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقدظاهر حاملة على ذراعها “حسن” حفيد محمود حميدة.

الإعلامية المصرية وجهت الشكر لأصدقائها الفنانين، بقولها: “شكرا للغالين الفنان الكبير محمود حميده والهام ولبلبه وحسن ومهرجان الاقصر رئيسه سيد فؤاد ومديره المهرجان عزه الحسيني واداره فندق هيلتون الاقصر الاحتفال بعيد ميلادي”.

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والإعلامية بوسي شلبي من مواليد 17 مارس عام 1964، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 54 عاما.

وكان قد أقيم مساء الجمعة 15 مارس، حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وذلك داخل معبد الكرنك، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلاميين وعدد من المهتمين بصناعة السينما في إفريقيا.

وشارك في حفل الافتتاح كل من محمود حميدة، ولبلبة، وطارق عبدالعزيز، وصبري فواز، وأحمد عبدالله محمود، وأمينة خليل، وخالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وإلهام شاهين، والمنتج محمد حفظي، وسيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وعزة الحسيني، مدير المهرجان، وعدد من الفنانين من دولة تونس ضيف شرف المهرجان.