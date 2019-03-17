سالي عبدالسلام: أتمنى ارتداء الحجاب.. ووالدي يتشاجر معي بسبب ملابسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام بعد تصريحات تخص حياتها الشخصية وقناعاتها الدينية، وعلاقتها بوالدها.

سالي قالت، خلال استضافتها في برنامج “يوم مش عادي”، إنها تتمنى أن ترتدي الحجاب، كما أنها تحب النقاب، حيث قالت: “أتمنى ارتداء الحجاب، هذه هي أمنية حياتي، كما أني أحب النقاب، من المفترض ألا يعلن الإعلامي عن آرائه الدينية، ولكن كله إلا ديني وبلدي”.

الإعلامية المصرية كشفت أن والدها حازم معها بشدة، حيث قالت: “والدي محدد لي ميعادا للعودة للمنزل، ولو تأخرت (يهزقني) عادي”.

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وأضافت: “هو يغضب كثيرا مني بسبب الملابس، ونتشاجر سويا بسبب اختياراتي في الثياب، أعرف أن ثيابي بها حرمانية ولكن عليه أن يهدأ قليلا، ربنا يهديني”.

وكانت سالي عبدالسلام قد نشرت منذ فترة صورة ظهرت فيها مرتدية عبائة فضفاضة، ولفت حجاب على رأسها.

جمهور سالي تغزلوا في شكلها بالحجاب، وتسائلوا إن كانت سترتديه باستمرار أم لا، فقالت: “ربنا يسعد ايامكم ايه الكلام الحلو ده كله.. معروفة الحجاب بيشيل الجمال ويخلينى مش فتنة مش لازم يكون الواحد شكله حلو فيه عشان يعمله.. ده ابتغاء رضا الله من غير نقاش.. بتجملونى انتوا :)) والله حلويين والله”.

وأضافت: “ادعولى بيه بس بلاش يبقى هو اللى بيبين انا متدينة ولا لا! ياما ناس كتير لابسة بس مش صاينة نفسها.. ربنا يهدينا و يسترنا كلنا.. لما انوى ان شاء الله هيحصل.. بس لسه ضعيفة مبخافش من حد الا ربنا ومش هرضى غيره.. ندعى لبعض وعلى فكرة انتوا رزق.. كفاية حلاوتكم دى”.