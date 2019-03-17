مايك تايسون يصل القاهرة للمشاركة في فيلم "حملة فرعون"

وصل الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة ضمن عمل سينمائي جارٍ تصويره بعنوان "حملة فرعون".

وقالت مصادر مطلعة إن الملاكم العالمي وصل على متن الطائرة الألمانية المقبلة من فرانكفورت، مضيفةً أن سلطات المطار أنهت إجراءاته وسط ترحيبٍ كبير من الموظفين والعاملين.

وخرج تايسون مع مندوب من إحدى الشركات، كان في انتظاره بالمطار ليبدأ زيارته العاصمة المصرية.



Advertisements

يُذكر أن مايك تايسون ملاكم أمريكي ملقب بـ"الرجل الحديدي"، نال لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سنّ 20 عاماً.

ويُعد "حملة فرعون" أول عملٍ لِبطل الملاكمة في مصر، بعد أن تمكّن المنتج أحمد السبكي من التعاقد معه رسمياً.

الفيلم المزمع طرحه في دور السينما خلال عطلة عيد الفطر المقبل، من بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، فضلاً عن محمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا وعدد آخر من النجوم.

"حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج السبكي الذي سبق له أن فاجأ الجمهور في فيلم "حرب كرموز" بظهور النجم العالمي بويكا.