عبادي الجوهر نجم الحلقة الثامنة من فرسان القصيد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطل النجم عبادي الجوهر بمجموعة مختارة من أغنياته، وأشاد بالمشتركين وجزالة قصائدهم وتميز قوافيهم ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة نصف النهائيات من برنامج المسابقات الشعرية "فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي"، من تقديم نادي الإبل على MBC1. وطلب منهم ومن اللجنة تزويده بقصائد متميزة من تأليفهم ليغنيها بنفسه.

ولم يبق أمام المشتركين إلاّ خطوة واحدة تفصلهم عن الفوز ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة نصف النهائيات. حيث سيتمكن مشترك واحد فقط من كل فئة من الفوز في الحلقة الختامية المقررة في الأسبوع المقبل. حيث تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة النهائية، وانتهى مشوار 5 آخرين بعد أن تنافس 10 مشتركون توزعوا خلال الحلقة على النحو التالي:

- عن فئة الشعر النبطي: حمده المر من الإمارات، سلطان بن بشيّر من السعودية، جمال بندر من الكويت، ومحمد البلوي من السعودية.

- وعن فئة الشيلات: فهد الشمري وخالد المرّي والاثنان من السعودية.

-عن شعر المحاورة: سعيد اليامي وعواد الجهني، وكلاهما من السعودية.

- عن فئة الشعر الشعبي العربي: ناجي أبو عساف من لبنان، وأحمد أبو عيسى من مصر.

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هذا وستشهد التصفيات النهائية المنافسة الأخيرة بين المشتركين المتأهلين وعددهم 15، حيث يتنافس عن فئة الشعر الشعبي النبطي:

- بشاير المقبل، محمد بن جخير، سلطان بن بتلاء، عبد الله المسيلي، حمده المر، سلطان بن بشير.

- عن فئة فن الشيلات: طلال الحريجي، وحمد الطويل، خالد المري.

- وعن فئة شعر المحاورة يتنافس: كامل الحليلي وفواز العازمي وسعيد اليامي.

- فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي: تريدي حمزة وهاجر الساحلي وناجي أبو عسّاف.

يُذكر أن البرنامج يُعرَض مباشرةً على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعه تزامنا MBC FM.