حسين الجسمي يقود حفل افتتاح الأولمبياد الخاص في أبوظبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي الأغنية المشتركة العالمية Right Where I’m” “Supposed To Be، بمشاركه عدد من نجوم الأغنية العالمية والعربية، في حفل إفتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، الذي أُقيمَ بمدينة "أبو ظبي" برعاية وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور ملوك وقادة الدول العربية والعالمية وحكام الإمارات وأولياء العهود وكبار ضيوف الدولة، وأمام جمهور العالم الذي تابع الحفل عبر 150 قناة عربية وعالمية نقلت الحدث مباشرةً على الهواء.

وأعرب الجسمي عن سعادته بإقامة هذه الدورة الرياضية العالمية على أرض الإمارات، واستخدم منصات حساباته في وسائل التواصل الإجتماعي ليعبّر عن فخره بهذا الحفل الضخم كاتباً: "حدث يحمل كل معاني الفخامة والفخر على أرض العز والتسامح .. نحن أصحاب الهمم"، مؤكداً دوره الهام ومساهمته في نقل صورة الإمارات المشرفة الى العالم أجمع، من خلال مشاركاته في جميع المحافل العربية والعالمية. Advertisements

هذا وحملت الأغنية عنوان "Right Where I’m Supposed To Be" وشارك في غنائها الى جانبه الفنانين تامر حسني وأصالة، والنجوم العالميين آفريل لافين بمقطع وصاحب الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو" لويس فونسي بمقطع باللغة الاسبانية، حيث شارك بكتابة أغنية الأولمبياد كوينسي جونز وراين تيدر نجم فريق "ون ريبابلك"، وهي من ألحان المؤلفة الموسيقية السويدية نينا وودفورد، والموسيقي الكندي جريج ويلز.

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