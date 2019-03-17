شكرا لقرائتكم خبر عن الديلى ميل: ليو ناردو دى كابريو يعشق النساء تحت الـ25 وخاصة الشقراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى ليو ناردو دى كابريو، لديه ميل إلى النساء الأصغر سنا، وفقا لتحليل البيانات من صديقاته السابقين، كما أنه محب للشقراوات وعارضات الأزياء.



الرسمى البيانى بالدراسة

وفقا لدراسة طويلة حول النساء للنجم الهوليودى الشهير ليو ناردو دى كابريو ، أنه يرفض الارتباط بالمرأة التى تجاوزت سن 25 عاما، حيث سرعان ما تنتهى علاقتهم فى ذلك السن، وفقا لموقع الديلى ميل البريطانى.



دى كابريو مع عارضة الأزياء ايرين هيثرتون

يظهر الرسم البيانى للدراسة، أن النجم العالمى البالغ من العمر 44 عاما، لم يرافق امرأة تجاوزت عمر 25 عاماً، وفقا لما أوضحه الرسم البيانى لثمانية من صديقاته السابقات، ثلاثة منهن بلغن 25 عاما، وهو أكبر منهم فى السن.



ليو مع بليك ليجلى بطلة ذئب وول ستريت

تضم القائمة عارضة الأزياء بار رفائيلى ، والذى يرجع تاريخ علاقتهم ما بين عام 2005 إلى 2010، والممثلة كيلى رورباخ، والتى انتهت علاقتهم فى 2015، والممثلة نينا أكدال التى انفصل عنها فى 2017، بالإضافة إلى عارضة الأزياء العالمية تونى جارن ما بين 2013 إلى 2014، عندما كانت تبلغ من العمر 20 إلى 21 عاما.

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ليو مع عارضة الأزياء الألمانية توني جارن

وارتبط بالعارضة ايرين هيثرتون فى عام 2012 ، بينما كانت تبلغ هى من العمر 22 عاما، وعندما كان عمرة 25 عاما، فى عام 1999، تعرف على عارضة الأزياء جيزيل بوندشين، وكان عمرها 18 عام تقريبا، حتى انفصلا فى 2005.



ليوناردو مع الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين

ومن بين قائمة الصديقات الأخريات بار رفائيلى، وهى عارضة أزياء ويرجع تاريخ علاقتهم إلى عام 2005، وحتى عام 2011، لتنهى القائمة بعارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا مورون، تبلغ من العمر 21 عاما ، وارتبط الاثنين فى ديسمبر 2017، وتم رصدهم الشهر الماضى .



ليوناردو مع عارضة الأزياء بار رفائيلي