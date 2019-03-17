شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن أفلام المسابقة الروائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقة الروائية والتى تشهدها الدورة الخامسة من عمر المهرجان، وتنطلق فى الـ3 من شهر أبريل المقبل وتستمر حتى يوم 8 من نفس الشهر، وتعرض 16 فيلما منها 2 من مصر، وفى عرض عالمى أول يعرض فيلم "ارتباك".

كما يعرض فيلم "خطوة بخطوة" والذى سبق عرضه فى مهرجانات Berlin Flash Film Festival وAustrian Independent Film Festival، ويعرض المخرج كريستوف صابر فيلمه "تدنيس" والذى سبق عرضه فى العديد من المهرجانات بأوروبا.

ويشارك من الجزائر فيلم "هذى هى" من إخراج يوسف محساس فى عرض عالمى أول، ويشارك المخرج يوسف الصالحى بفيلمه "آخر صورة عائلية" من فلسطين فى عرض مصرى وأفريقى أول.

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السينما العراقية حاضرة من خلال فيلمين هما "الأنفاس الأخيرة"، و"زهرا" والذى يعرض للمرة الأولى عالميا.

وتشارك تونس بفيلما أيضا وهما "المنحوس"، و"استرا"، والذى سبق عرضه فى مهرجان دبى السينمائى، وأيام قرطاج السينمائية.

والمغرب بفيلمين الأول للمخرج حسن بنجلون وهو قلق، وكما يشارك فيلم 180 درجة والذى تم منحه الجائزة الثالثة بالمهرجان الدولى للطالب بالدار البيضاء، بجانب أفلام الخامس من تموز من لبنان.

وتشارك البحرين بفيلم موعد صلاة، ومشاركة سورية بـ يوم من 365 يوم، وفيلم اليقظة، وحضور للسينما السعودية بفيلم شعر قصه عشب فى عرض عربى وأفريقى أول.