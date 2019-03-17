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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد نجوم الفن والمشاهير على حفل محمد حماقى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير للمشاركة فى حفل غنائى للنجم محمد حماقى، فى أولى السهرات التى يحييها عقب إجرائه عملية جراحية بقدمه وتركيب شريحة و6 مسامير، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.
وكان فى مقدمة الحضور من نجوم الفن والإعلام هانى رمزى ورجاء الجداوى وإلهام شاهين وأسامة منير وأكرم حسنى ووليد منصور، وماجد حسنى وأحمد حميد والشاعر بهاء الدين محمد والشاعر خالد تاج الدين، وصفاء جلال وأمل رزق وأمينة، وداليا البحيرى وشيماء السباعى، وغيرهم.
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