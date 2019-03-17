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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد برفقة حلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة القديرة سميرة أحمد، برفقة حلا شيحة فى إحدى المناسبات، مما أثار العديد من التساؤلات للجمهور عن عمل جديد لها، بعد فترة طويلة من التوقف.
سميرة أحمد وحلا ومايا شيحة
ونشرت مايا شيحة، أخت الفنانة هنا وحلا شيحة صورة برفقة الفنانة سميرة أحمد، وعلقت قائلة: "سعدت جدا بلقائها تشرفت بلقاء الفنانة القديرة والعظيمة سميرة أحمد.. من زمن الفن الجميل".
بوست مايا شيحة
يذكر أن الفنانة سميرة أحمد قدمت العديد من روائع السينما المصرية بمشاركة العديد من النجوم الكبار، وكان آخر عمل لها فى الدراما "ماما فى القسم" عام 2010، وتدور أحداثه حول أب يحاول إعادة العلاقات الطيبة بين أبنائه ووالدتهم بعد أن تسوء نتيجة بعض الظروف، إضافة إلى تقديم معالجة وحلول لعدد من مشكلات المجتمع بأسلوب كوميدى ساخر.
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